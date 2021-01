Arequipa: sujeto acusado de violar a sus propias hijas

El chofer Alan Junior V. Soto (34) y su pareja Yuli Mariela P. R. se han convertido en las personas más buscadas por la Policía Nacional, en Arequipa, por una grave denuncia en su contra, realizada por sus propios familiares. Sindican que el sujeto ultrajó a sus hijas de 15 y 14 años, desde que tenían 11 años de edad.

Según el testimonio de la adolescente de 15 años, su padre biológico la embarazó cuando tenía 13 años y su madre sabía del abuso. Ambos la hicieron abortar con pastillas.

Reveló que el último abuso ocurrió el 29 de enero del 2020, y que hace poco se enteró que su hermana menor también era ultrajada por su padre. Temen que también sea víctima su hermana pequeña de apenas 8 años.

Esta denuncia se realizó el 4 de enero en la comisaría de Jerusalén, pero por la demora el sujeto desapareció el 9 de enero. Al día siguiente, de igual forma, lo hicieron su pareja Yuli Mariela y su menor hija.

Inicialmente se hizo una denuncia por la desaparición de las tres personas, pero tras lo dicho por la adolescente, ahora son investigados por agentes de Trata de Personas, mientras que los casos de las presuntas violaciones que acusan al chofer, lo investigan los agentes de Secuestros, quienes creen que huyeron para evadir la cárcel.

Por investigaciones de la Policía Nacional, la madre Yuli Mariela, sabía de las violaciones a sus propias hijas y nunca hizo la denuncia. Sus dos hijas contaron que hasta compraba pruebas de embarazo para ellas. Ahora la mujer es una fugitiva de la justicia.

¿Qué dice el Código Penal sobre el abuso a menores?

De acuerdo al Artículo 173 del Código Penal peruano, la "Violación sexual de menor de edad. El que tiene acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o realiza cualquier otro acto análogo con la introducción de un objeto o parte del cuerpo por alguna de las dos primeras vías, con un menor de catorce años, será reprimido con pena de cadena perpetua".

¿Cómo denunciar un abuso sexual?

Si eres víctima o testigo de estos casos, debes saber que no importa el tiempo que haya pasado o si presentas o no las señales de la violencia. La denuncia tiene que ser recibida y debe ser investigada. Además, el proceso es gratuito y no es necesaria la presentación de ningún documento.

Deberás acercarte a la comisaría más cercana, o Fiscalías (Ministerio Público), o Juzgados (Poder Judicial) de Familia o Mixtos a denunciar el hecho. Si la víctima es un/a menor de edad, también puede realizar la denuncia sin la necesidad del acompañamiento de un adulto y exigir dar su declaración en la Cámara de Gesell.

Además, todo centro de salud público o privado puede brindarte la atención médica necesaria de manera gratuita.

¿Cómo actuar ante un caso de violación sexual infantil?

“No se pueden bañar a los niños. Recordar que se debe conservar la ropa. No se debe lavar los dientes. Tener en su mesa de noche el teléfono del comisario. Son algunas sugerencias que yo hago, los niños siempre tienen que estar bien protegidos”, explicó la abogada Rosario Sasieta.

Con información de: La República.