Joven denuncia robo de 10 mil soles, laptop y celular luego de asistir a “fiesta COVID”

Un joven denunció el robo de sus pertenencias tras asistir a una fiesta COVID-19 en una discoteca de Santa Anita. Acusa que una mujer le quitó el conocimiento con potentes somníferos y le robó un promedio de 10 mil soles, su laptop y demás pertenencias.

Según contó Franklin Cervantes a América Noticias, él ingresó por curiosidad a la discoteca, establecimiento cuyo funcionamiento continúa prohibido debido a la pandemia del coronavirus, y, tras beber un vaso de alcohol que le invitó una desconocida, se sintió mareado.

Justo esa es la persona señalada por Franklin Cervantes de quitarle todas sus pertenencias, pues, según narró, la chica lo acompañó a un hostal a la vuelta de la discoteca para “cuidarlo”. La cámara de seguridad registró la entrada y salida de la acompañante.

“He perdido todas mis pertenencias en esa discoteca. Me dieron de beber y perdí todo el conocimiento. Después me llevaron al hotel que está a la vuelta. He perdido todo como mi laptop, mi USB, se han vaciado toda mi cuenta de cinco bancos”, señaló.

“Entré a esa discoteca a la que no debí entrar, pero entré por curiosear. Acepté un trago y de ahí me dio calor y sueño, pido ayuda a una señorita y me dijo te voy a llevar para que descanses. Me levanté al día siguiente y no tenía nada. Perdí S/7 mil soles del BCP y S/3 mil de Caja Piura”, agregó Franklin.

El joven precisó que el hecho ocurrió el 30 de diciembre del año pasado, desde entonces sigue siendo investigado por la comisaría de Santa Anita.