Mujer es arrastrada por mototaxi tras robarle su cartera: “No me han tenido compasión”

Las cámaras de seguridad de El Agustino registraron cómo dos sujetos a bordo de una mototaxi asaltaron y arrastraron a una mujer.

La fémina, quien fue identificada como Jamile Maldonado Pérez (23), se encontraba a seis casas de su vivienda cuando sufrió un asalto.

Maldonado contó que, aproximadamente al medio día, salió de su vivienda en dirección a realizar un depósito.

Pero, a tan solo seis cuadras, dos sujetos irrumpieron su caminar y le arrebataron el celular y posteriormente le jalaron la cartera.

Para evitar el robo, ella se sostuvo de la parte trasera del mototaxi y fue así que los sujetos la tuvieron arrastrando por aproximadamente dos cuadras.

“Yo vive a seis casas de donde me robaron, como soy de aquí no pensé que me iba a suceder esto. Yo me safo porque el delincuente me estaba chancando los dedos. Pensé lo peor”, señaló.

Su hijo de 9 años se ha encargado de ayudar a su madre con su hermana menor, ya que ella no puede moverse debido a los severos dolores. Además, pide justicia por lo que le sucedió y mayor resguardo policial en la zona.

“Pido que por favor me ayuden a dar con el paradero de los delincuentes. Pido justicia porque lo que me han hecho, no me han tenido no compasión. Ahorita tengo mis dos hijos y no tengo a nadie quien me apoye, no puedo ni levantarme.”

La madre de familia, quien no puede laborar debido a su estado actual, pide ayuda a las autoridades.

“Pido también garantías porque tengo miedo de que ellos tomen represalias hacia mi o hacia mis hijos. Yo sé que me pudo haber pasado algo peor, en ese momento yo quería recuperar mis pertenencias, yo necesitaba ese dinero para mis hijos”, finalizó.