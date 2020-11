Techo Propio: Ponen en OFERTA 560 casas que ya puedes adquirir en la región San Martín

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) informó que un total de 560 viviendas se encuentran disponibles en la región San Martín para las familias que deseen adquirir una casa propia con ayuda del Estado, a través del Bono Familiar Habitacional (BFH) del programa Techo Propio.

Estas viviendas forman parte de 10 proyectos inmobiliarios, cuatro de los cuales se ubican en la provincia de Moyobamba. Otros tres proyectos se encuentran en la provincia de San Martín-Tarapoto.

Asimismo, hay un proyecto inmobiliario en la provincia de Rioja, otro en la provincia de El Dorado y uno en la provincia de Mariscal Cáceres.

El Ministerio de Vivienda recordó que el bono familiar habitaciones, en la modalidad Adquisición de Vivienda Nueva, es una ayuda económica que brinda el Estado a las familias de escasos recursos que estén interesadas en comprar una vivienda de interés social. A través de este mecanismo se ha otorgado el subsidio a familias de diversas regiones que ahora cuentan con casa propia.

El subsidio que se otorga tiene un valor de 37,625 soles y es brindado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) a través del Fondo Mivivienda.

Las familias que quieran acceder a este bono deben tener ingresos mensuales que no excedan los 3,715 soles. También es necesario que no cuenten con una casa ni un terreno. Otro detalle importante es que el precio del inmueble no exceda los 85,700 soles si se trata de una vivienda unifamiliar, ni supere los 107,000 soles si se trata de un edificio multifamiliar, un conjunto residencial o una quinta.

Entre enero y octubre de este año se han entregado 35 322 bonos de Techo Propio en todo el país.

Centros de atención

El Ministerio de Vivienda recordó a quienes busquen mayor información sobre los proyectos inmobiliarios en la provincia de Moyobamba, que tienen a su disposición el Centro de Atención al Ciudadano (CAC), que está atendiendo de manera presencial y virtual.

Los que se encuentren en la provincia de San Martín pueden acudir a la Dirección Regional de Vivienda del Gobierno Regional, que atiende de manera presencial, o acudir a los centros autorizados del Fondo Mivivienda en las municipalidades distritales de Cacatachi y Papaplaya, donde la atención también es presencial.

Quienes se encuentren en otras provincias de la región pueden llamar al (042) 351034 o escribir al correo: cac_sanmartin@vivienda.gob.pe.

¿Qué bonos ofrece el programa para comprar o construir este 2020?

El programa Techo Propio ofrece el Bono Familiar Habitacional para sus 3 modalidades: Adquisición de Vivienda Nueva (AVN), Construcción en Sitio Propio (CSP) y Mejoramiento de Vivienda (MV).

Actualmente, se encuentran vigentes las modalidades de Adquisición de Vivienda Nueva (AVN) y Construcción en Sitio Propio (CSP).

Modalidad BFH

AVN S/ 37,625

CSP S/ 25,800

MV S/ 9,890

Si deseas conocer el PASO a PASO para adquirir este bono ingresa aquí.

Con información de: Agencia Andina.