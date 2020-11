Minedu en colegios: “De ninguna manera quitaremos el curso de religión”

El Ministerio de Educación (Minedu) anunció que “de ninguna manera” se retirará el curso de religión del currículo escolar del 2021 y seguirá dictándose en las aulas.

El titular del Minedu, Ricardo Cuenca, explicó que uno de los principales motivos por el que no dan pie a cancelar dicha asignatura es que presentan acuerdos pactados con la Iglesia Católica, desde el mismo Vaticano.

“De ninguna manera (retirar el curso de religión) porque primero, no se puede. Hay un acuerdo internacional con el Vaticano en el marco del Concordato y el curso permanece. El sábado pasado pedí disculpas a los que se sintieron ofendidos por el asunto, por un texto que había sido hecho en el marco de un estudio sobre un pensamiento crítico en la escuela, lo que más bien debería generarnos el debate sobre el contenido de esos cursos, más adelante”, comentó a Radio Exitosa.

“Pero el curso de religión no se va a mover porque no le corresponde al periodo de transición hacerlo y no nos va a dar el tiempo, y segundo porque normativamente no se puede”, manifestó.

Pensiones 2021

El año escolar 2020 está a poco de finalizar, pero la polémica por la alta mensualidad que cobran las instituciones privadas pese a dictar clases virtuales es de nunca acabar.

Ante ello, Cuenca explicó que desde el Minedu no se puede intervenir en los precios de las pensiones de los colegios particulares privados, pero sí aseguró que se puede continuar fortaleciendo el sector público, para que los jóvenes y padres de familia, tengan un espacio de calidad.

“Decirles a todos los jóvenes, que estas escuelas están abiertas para todos y a diferencia de lo que se creía antes, en los últimos años se ha demostrado que el sector público está mucho mejor y que efectivamente, es de mucha más calidad que hace 10 años”, puntualizó.