Congresista Mirtha Vásquez: "Tenemos que dar la cara para pedir perdón al país"

Mirtha Vásquez, quien es parlamentaria de la bancada Frente Amplio y votó en contra de la vacancia presidencial, afirmó que todo el Congreso de la República debe admitir la responsabilidad de la crisis política.

Además, aseguró que deben pedir perdón tras la muerte de dos jóvenes durante la segunda marcha nacional contra el Gobierno de Manuel Merino.

"Todo el Congreso como institución estamos involucrados en eso y creo que nosotros como institución nos merece pedirle perdón a este país. Esta institución no puede haber tomado una decisión tan irresponsable de haber causado estas muertes, todo el Congreso como institución estamos involucrados y por eso creo que tenemos que ser suficientemente valientes y dar la cara para pedir perdón al país", declaró.

También señaló que no solo se debe de pedir perdón, sino que debe existir acciones concretas para encontrar una salida política que sea "la legitimada por la población".

"Hay claros responsables políticos, el señor Merino, su gabinete, los que fungieron de ministros mientras se llevó a cabo esta represión y esta matanza, creo que son los responsables políticos y los responsables penales. Los que votaron a favor de la vacancia se vuelven corresponsables de estos hechos de sangre", manifestó.

Asimismo, Vásquez denunció la desaparición de los manifestantes.

"Yo insto al Gobierno, a las autoridades pertinentes para que puedan buscar a estas personas. No podemos tener ningún desaparecido, menos en estas circunstancias, si no están detenidos, si no están heridos es responsabilidad del Estado", agregó.