Joven herido por perdigón de la PNP no volvería a caminar: "No siente las piernas"

Una víctima más de la represión policial. Un joven atacado por perdigones en medio de la Segunda Marcha Nacional fue llevado de emergencia al hospital, donde los médicos revelaron que no volvería a caminar a raíz del daño en su médula espinal efectuado por el arma de la Policía.

Según revelaron los medios de comunicación, el joven fue una de las víctimas alcanzadas por los perdigones de la Policía que le han atravesado la médula y no habría solución para su caso, dejándolo paralítico de por vida.

Verónica Morales, madre de uno de los heridos registrados en la marcha del último sábado, está desesperada porque el doctor del Hospital Loayza le ha explicado que su hijo no volvería a caminar porque los perdigones le han atravesado la médula. “No puede caminar, no siente las piernas. El cirujano dice que el perdigón está dentro de la médula”, comentó.

"Han hecho una marcha pacífica, él no es ningún delincuente, él me apoyaba cuidando a mi padre, no es posible que le pase esto", comentó la mortificada madre, quien buscará otra opinión para tener esperanza ante el grave caso de su hijo.

EN VIVO| Verónica Morales, madre de un manifestante herido de 23 años, indica que su hijo presenta daños en la columna tras recibir el disparo de perdigón. "El cirujano me indicó que está adentro el perdigón y que no iba poder caminar (...) Él no ha ido a hacer nada malo", dijo. pic.twitter.com/cdAm1G01Xl — TVPerú Noticias (@noticias_tvperu) November 15, 2020

"El cirujano ya le dio de alta, le pedí por favor si podía darle una ampolla por los dolores. No siente las piernas, el cirujano dijo que el perdigón está dentro de la médula", dijo la mujer en medio de las lágrimas.

"Dios es grande, no hizo nada malo, simplemente quiso expresarse y no es justo lo que estamos viviendo varias mamás. Él quería marchar pacíficamente, tranquilo y desgraciadamente le cayó ese perdigón", indicó la progenitora.