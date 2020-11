Anonymous hackea página oficial del Congreso de la República de Perú [FOTOS]

Debido a la crisis política que atraviesa el Perú tras la asunción de Manuel Merino a la presidencia de la República, esta tarde, Anonymous hackeó la página oficial del Congreso de la República.

La popular red de hackers lanzó un comunicado en redes: "Congreso de Perú ha sido sacado por mí y @ElixirOP. Se aprecia el seguimiento de ambos", se lee en Twitter.

La asociación anónima se manifestó minutos antes de hackear la web señalando que su sitio esta invadido por ellos. "Oye @Congresoperu, su sitio está ... por nosotros. ¡Revisalo! Jajajajaa, tu seguridad es una broma", indica el Tweet.

Hey @congresoperu, your site is fucked up by us. Check it! Hahahahah, your security is a joke.