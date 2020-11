¿Qué hacer si soy víctima de detención en la marcha nacional?

La asunción al poder de Manuel Merino ha generado indignación a la población peruana, quienes se vienen desplazando por las diferentes calles del Perú como forma de protesta para el cese de la corrupción política.

Durante estas manifestaciones se ha visto la represión que ha ejercido la Policía Nacional sobre algunos manifestantes. Ante ello, en redes sociales, cibernautas recordaron algunos puntos que se debe tener en cuenta en caso seas llevado a la comisaría.

1. No firmes hojas en blanco

Por nada del mundo debes firmar ningún documento, menos si son hojas en blanco, ya que tu firma podría usarse como que aceptaste algún texto que sería impreso luego.

2. No declares sin abogado

Esta recomendación es importante. No te pueden obligar a declarar sin abogado, aunque esté presente un fiscal.

3. Si eres mujer...

Recuerda que tu integridad es valiosa. En caso quieran revisarte físicamente, pide ser custodiada y revisada por una mujer policía.

4. ¡Cuidado con la actas de incautación!

Refiere al documento que detalla las cosas que llevabas cuando te detuvieron. Si no estás de acuerdo, no la firmes, no pueden obligarte.

5. Si pasas un examen médico legal

Exige que se consignen todas las lesiones que te hayan causado.