Niño pidió que le regalen una muñeca porque “quiere ser el mejor papá”.

Los niños nacen sin prejuicios, somos los adultos los que los generamos. Por eso, esta madre decidió apoyar a su pequeño cuando le pidió una muñeca para jugar.

A través de su cuenta de Facebook, una mujer llamada Rocío Natalia, compartió cómo su hijo de alrededor de cinco años, estaba feliz con su nuevo regalo, una muñeca.

Días anteriores, el pequeño le había dicho a su mamá que su hermana no lo dejaba jugar con sus muñecas y que él quería una para aprender a ser el mejor papá, como su papá.

A la mamá se le ocurrió una gran idea y la compartió con su esposo quien no tuvo ningún problema en cumplir el sueño de su hijo.

"No solo está súper feliz, sino que lleva toda la tarde cuidándola. Le ha dado bibí, la abraza, le da besitos y le dice cosas hermosas. ¿A qué voy con esto? No sé ustedes, pero con enseñarle a mi hijo a cooperar en el hogar y permitirle jugar a ser buen padre, me estoy asegurando de dejarle un excelente hombre a este mundo. Así cambiaremos esta sociedad, mi gente. No creando más machitos alfa. Eliminando el sexismo y patriarcado de raíz", dice parte de la publicación que se viralizó.

Rocío Natalia aseguró también que jugar con muñecas, a la cocinita y ayudar en los quehaceres del hogar, no harán a su hijo menos hombre sino mejor persona. La respuesta de estos papás ante las peticiones de pequeño, consiguió reconocimiento en redes sociales donde se compartió más de 130 mil veces la publicación.