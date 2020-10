Carla García busca llegar al Congreso con el APRA

Carla García, la primogénita del expresidente Alan García, se presentará como precandidata al Congreso de la República en los comicios internados del Partido Aprista en busca de postular en las Elecciones Generales del 2021.

Así lo informó en una entrevista para Radio Canal Identidad. García reveló que la decisión la tomó el último fin de semana tras inscribirse como militante del partido fundado por Víctor Raúl Haya de la Torre.

“Desde que me inscribí muchos compañeros con mucha ilusión me pedían que me acerque y que tome un papel más público en el partido. Yo soñaba un poco con la vocería del partido”, expresó.

“A la luz del último fin de semana, voy a presentar mi precandidatura al Congreso por el partido […] Es la primera vez que lo digo, me voy a presentar como precandidata al Congreso”, continuó.

Asimismo, Carla García contó que, entre los precandidatos, se observan caras nuevas en el Apra, como Evelin Orcón, Renzo Ibáñez, Alexis Meléndez, Patricia Tubilla, Úrsula Silva, Mónica Yaya, entre otros.

La hija de Alan García tendrá que competir con los 8.000 nuevos afiliados del Apra, quienes podrán participar en las elecciones primarias de diciembre, para designar a los postulantes a la Presidencia de la República, Congreso y Parlamento Andino.

Cabe resaltar que en las últimas elecciones, celebradas en enero último para elegir solo a parlamentarios, el Apra no pasó la vaya electoral del 5% y obtuvo apenas 3% de los votos de los peruanos.