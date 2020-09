Ley de cáncer infantil: “Un hecho histórico que salvará la vida de miles de niños peruanos”

El presidente de la República, Martín Vizcarra, promulgó hoy la ley de urgencia médica para la detección oportuna y atención integral del niño y adolescente con cáncer, medida que fue felicitada tanto por familiares, como especialistas responsables de atender a menores con problemas oncológicos.

En su última conferencia de prensa, el jefe de Estado indicó que dicha norma permitirá crear un registro único y centralizado de cáncer infantil, la implementación de equipos de telemedicina, así como ofrecer un subsidio para los padres de menores con cáncer.

“Se trata de un hecho histórico en la salud pública de la nación. Es un gran paso que se ha logrado junto al colectivo de doctores y padres de familia”, destacó Yolanda Huilca, presidenta de colectivo de cáncer infantil, en entrevista con Tv Perú.

Gracias a esta norma, dijo, podrán contar con diagnósticos tempranos, además de asegurar que los menores puedan estar acompañados por sus padres, sin tener que abandonar sus trabajos. Se contará también con tratamientos especializados en casos de requerirlo.

Subsidio para los padres

Por su parte, Iván Maza, vicepresidente de la asociación de Hemato Oncología Pediátrica del Perú, destacó que la norma busca crear el programa nacional de cáncer infantil, que incluye también mejores sistemas de referencia y la creación de centros especializados en regiones, a fin de que los menores no tengan que venir a Lima para su tratamiento.

“Esta norma va a tener un impacto terrible en la sobrevida de los niños con cáncer. Con el tiempo se va a salvar literalmente miles de vidas de niños con cáncer. Actualmente, de los 1,800 niños con cáncer que tenemos cada año, más o menos 450 no se van a enterar que lo tuvieron. Nunca van a comenzar el tratamiento”, señaló.

El experto manifestó que de los menores que sí reciben tratamiento, casi el 20% lo abandonan, con lo cual se van a morir. La norma promulgada hoy busca revertir este terrible panorama.

“Ser ofrecerá una licencia remunerada durante todo el tratamiento. Porque cuando un niño tiene cáncer literalmente un papá o mamá se mudan con él al hospital. Los que no tengan un trabajo formal van a recibir un subsisdio por parte del estado (que no exceda un año) para que puedan acompañar a sus niños y no abandonen el tratamiento. Por tanto no se mueran”, anotó Maza.

Finalmente, señaló, que el nivel de inversión de esta norma y su impacto que salvar la vida de los niños “es altísimo”.

Con información de: Agencia Andina.