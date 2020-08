David Dioses llora en los brazos de su madre tras ser convocado a la selección peruana

Una escena conmovedora protagonizó David Dioses, la principal novedad en la lista de convocados de Ricardo Gareca para jugar en la selección peruana. La reacción del mediocampista del Deportivo Municipal fue captada en video y Jorge Solari lo compartió a través de su cuenta de Twitter.

En las imágenes se puede apreciar al futbolista de 24 años en un emotivo abrazo con su madre, que le dedica unas palabras: "Merecido. Dios tarda pero nunca olvida, hijo. Todos orgullosos. Todos han llamado, están mandando saludos".

David Dioses, quien en 2012 jugaba en la liga distrital de Carmen de la Legua y cuatro años más tarde debutó en Primera División con la camiseta del Unión Comercio, narró en entrevista con Rpp cómo conoció de su llamado a vestir la blanquirroja,

"Estábamos entrenando y justo conversábamos con los profesores y mis compañeros. Algunos ya sabían, yo no, y cuando me acerco a ellos, me bañaron con los hidratantes. Me dijeron que estaba convocado y no me lo creía, no lo podía creer", señaló.

"Lloré, la verdad. Lloré de la emoción, creo que es el trabajo del día a día, el cuidado personal durante esta pandemia. Gracias a mi familia que me cuidaron muy bien y es el trabajo del equipo, le agradezco al 'Chino' Rivera por llegar a este gran club y todo se lo debo a ellos. Aprovecharé en dar todo por mi sueño, que es llegar a la selección", añadió David Dioses.

Cabe señalar que, Dioses debutará con la camiseta peruana en el inicio de las Eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022, dónde deberá enfrentarse contra la selección de Paraguay el próximo 8 de octubre en Asunción.