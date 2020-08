Madre del menor que fue a discoteca: "Me he quedado sorprendida. No sabía nada de esto"

La tragedia ocurrida la noche del último sábado en una discoteca de Los Olivos continúa dejando relatos desgarradores. Una madre de los detenidos, con el corazón en la boca, contó que ella no sabía que su hijo asistió a la discoteca Thomas Restobar.

“Mi hijito ayer salió y me dijo que iba donde su papá. Me he enterado recién que lo tienen acá y he venido a verlo. La verdad yo no sabía nada de esto”, comentó tras pensar lo peor.

Para alegría de ella y de su familia, se dio con la grata sorpresa de que su adolescente hijo, de 16 años, sobrevivió a la estampida ocurrida en el local, donde fallecieron 13 jóvenes al intentar escapar de una intervención policial propiciada por el estado de emergencia para prevenir más contagios del nuevo coronavirus.

“Me he quedado sorprendida. No sabía nada de esto, porque él siempre me decía que iba a ir donde su papá y yo estaba tranquila hasta que me tocaron la puerta temprano y me dijeron que había salido en las noticias”, añadió.

Según la Policía Nacional del Perú (PNP), fueron 120 los asistentes a la discoteca de Los Olivos, pero solo hubo 25 detenidos, los cuales continúan bajo custodia de agentes de la DEPINCRI del distrito.

Del total de detenidos, se confirmó que 15 han dado positivo al nuevo coronavirus por lo que serán trasladados a la Villa Panamericana para cumplir la cuarentena idónea.

En tanto, el Ministerio del Interior (Mininter) lamentó - a través de un comunicado - la muerte de 13 personas “como consecuencia de la irresponsabilidad criminal de un empresario inescrupuloso”.