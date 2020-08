Juliana a ministra de Chile: "Que busque la manera de hacer buen pisco y que tengan un plato propio"

Juliana Oxenford no dudó en expresar su furia ante los polémicos comentarios de la Ministra de Trabajo de Chile, María José Zaldívar, quien puso como mal ejemplo a los peruanos por usar presuntamente el dinero de sus AFP para comprarse televisores plasmas en medio de la pandemia.

Como se recuerda, la política chilena terminó convirtiéndose en tema de tendencia por sus declaraciones tras la aprobación del retiro del 10% del fondo de la AFP en su país.

"Efectivamente puede haber un impulso en las compras, ojalá en artículos de primera necesidad y no veamos imágenes como las que vimos en países como Perú, que uno veía gente saliendo con plasmas de las tiendas", acotó el miércoles 5 de agosto.

Juliana Oxenford recuerda discrepancias por el pisco y el ceviche

Ante lo sucedido, la periodista Juliana Oxenford no dudó en responder ante las declaraciones de la ministra María José Zaldívar, dejando en claro que no tiene por qué opinar respecto al uso que hacen los peruanos con el dinero de su AFP ya que tienen toda la libertad de disponer de él.

"Qué sabe esta ministra chilena del real uso que se le ha dado a la plata que la gente ha sacado del AFP. Por último, si no me quiero comprar uno sino diez televisores plasmas, cuál es su roche", dijo molesta la periodista de ATV.

Sin embargo, fue uno de sus comentarios sobre la polémica con el pisco que más llamó la atención: "Qué se mete, que busque la manera de hacer un buen piso y tengan un plato propio, luego que vengan a criticarnos", sentenció, recibiendo el respaldo de las redes sociales.

"Y nosotros nos quejamos de nuestros políticos, y la mayoría son terribles, pero Chile no se salva. Pero por qué nos mencionan siempre, vivan tranquilos sin nosotros porque si no hablan de nosotros, no viven", indicó la periodista.