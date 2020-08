Gobernador de Beirut se quiebra en llanto ante explosiones: “Se parece a Hiroshima” | VÍDEO

Líbano ha sido testigo de una gran catástrofe. Dos fuertes explosiones se registraron la mañana de hoy, martes 4, en el puerto de Beirut. Las deflagraciones dejaron decenas de muertos y heridos y se oyeron en varios sectores de la ciudad.

Al ser consultado por lo ocurrido, el gobernador de Beirut, Marwan Abboud, rompió en llanto. No pudo contener las lágrimas al brindar más alcances de las explosiones a los medios de comunicación. Hasta el momento, se registraron al menos 10 víctimas mortales y múltiples heridos.

“Se parece a lo que sucedió en Japón, en Hiroshima y Nagasaki. Eso es lo que me recuerda. En mi vida no he visto destrucción a esta escala”, mencionó quebrado la autoridad libanesa.

