Padre de María Alva sobre denuncia: “Ni yo, ni mi familia tenemos conocimiento de sus contrataciones”

Luego que América Noticias diera a conocer que la empresa dirigida familiares directos de la ministra María Antonieta Alva, brindó servicios a un programa del Ministerio de Agricultura (Minagri), figuras políticas y ciudadanos comenzaron a reprochar a la titular del Ministerio de Economía. Ante ello, el padre decidió esclarecer este asunto.

Según la ley de Contrataciones con el Estado, está prohibido que los familiares de los ministros en función contraten con el Estado. Sin embargo, la empresa dirigida por el padre y hermano de la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, brindó servicios a un programa del Ministerio de Agricultura (Minagri), por más de un millón y medio de soles.

Conforme reveló América TV, luego que María Antonieta Alva juró como titular del Ministerio de Economía y Finanzas el pasado 3 de octubre del 2019, dos meses después, el 27 de noviembre, el programa adscrito al Minagri, gestionado por el ministro Jorge Montenegro, le otorgó la buena pro al Consorcio Geoservice – Hidroenergía, para que brinde servicios de consultoría y percibió S/ 1 557 000.

Padre de ministra de Economía asegura que no tiene vínculo con dicha empresa desde el 2015

Jorge Alva Hurtado, padre de la ministra Antonieta Alva, replicó, a través de Twitter, que no mantiene vínculo con Hidroenergía Consultores en Ingeniería desde el 2015. Agregó que ni él ni sus familiares conocen acerca de los contratos realizados entre la referida empresa y el Estado.

“He visto las noticias sobre los asuntos del señor Armando Olazábal y la empresa Hidroenergía Consultores en Ingeniería. Quiero aclarar que me desvinculé de la empresa en 2015 y no tengo injerencia en sus asuntos desde ese momento ni recibo ingresos de su empresa desde 2014. He iniciado un juicio que continúa en curso. Ni yo, ni mi familia tenemos conocimiento de sus contrataciones debido, justamente, a que estoy en juicio con ellos. Estoy enviando una carta notarial para exigir que se haga responsable de inmediato por este despropósito”, escribió en su red social este jueves 30.