Celia Capira y sus hijos dieron positivo pero el Minsa hasta ahora no los monitorea [VIDEO]

Hace una semana, Celia Capira corría detrás del presidente Martín Vizcarra pidiendo ayuda para su esposo, don Clemente, que se encontraba internado por estar infectado con COVID-19 en Arequipa.

Unos días después de esto, su esposo había fallecido y ahora revela que ella y sus tres hijos dieron también positivo al COVID-19. Sin embargo, hasta ahora no han sido monitoreados por el Ministerio de Salud (Minsa) pese a las promesas de apoyo por parte del Gobierno tras la difusión del caso.

“No nos han estado monitoreando, yo he tenido que llamar (...) Hoy he estado llamando con insistencia porque mi hija no ha estado en su estado emocional normal. A mí me preocupa de verdad, no quiero ni pensar lo que pueda pasar más adelante”, denunció.

En el reportaje que emitió Panorama, Celia contó que la pandemia la obligó a cerrar el pequeño negocio que tenía junto a don Clemente, su difunto esposo, en un centro de abastos de Arequipa, de donde nunca pudieron salir rumbo al campo como tenían previsto para escapar de la enfermedad.

Además, agregó que sus hijos se enteraron de la muerte de don Clemente por las redes sociales. “Se enteraron por las redes sociales. Cuando llegué estaban destrozados en casa, ya sabían”.

Celia pidió a los médicos que agilicen la entrega de recetas para que sean las propias familias quienes consigan las medicinas de los pacientes.