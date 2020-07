SJL: Ejército abasteció gratis de oxígeno a familiares de pacientes COVID-19 [VIDEO]

Ya van 131 días desde que decretaron el estado de emergencia por la pandemia de coronavirus y este viernes, el ministro de Defensa, Walter Martos, junto a los miembros del Ejército del Perú, llegaron al asentamiento humano Cruz de Motupe, en San Juan de Lurigancho, para abastecer gratis de oxígeno a familiares de pacientes COVID-19.

El titular del Ministerio de Defensa comentó que no solo están llenando los balones de oxígeno medicinal, sino que también hay atención médica de la población con 10 especialidades, el despistaje de COVID-19, vacunación y la entrega del pan Bicentenario.

Además, contó que esta actividad está prevista para atender a más de 1 600 personas de San Juan de Lurigancho.

La planta de oxígeno móvil del Ejército del Perú fue instalada en la losa deportiva del A.A.HH. Cruz de Motupe. En dicho lugar los ciudadanos formaron una larga cola para abastecer sus balones.

“Nuestro Ejército está realizando esta acción cívica en coordinación con el municipio de San Juan de Lurigancho y con el apoyo del Ministerio de Salud. Se está trayendo profesionalidades con especialidades para tratar a estas personas en diferentes aspectos de la salud. También estamos instalando una planta de oxígeno portátil para proporcionar este recurso a quienes necesiten. Además, se hará un triaje, es decir, se harán pruebas, para ver el nivel de contagios en toda la zona”, declaró el ministro a TV Perú.

También agregó estas acciones forman parte del plan que desarrolla el Gobierno para prevenir y evitar los contagios del COVID-19.

“La idea es que cuidemos y tratemos a las personas vulnerables para que no se agraven y no lleguen al hospital. Hemos aprendido durante esta pandemia que con el tratamiento temprano se baja muchísimo la carga viral y eso nos ayuda para que las personas no lleguen a los hospitales”, mencionó.