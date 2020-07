Juliana Oxenford pide disculpas tras entrevista a Jorge Cuyubamba: "Todos caímos" [VIDEO]

Juliana Oxenford rompió su silencio ante la ola de críticas en su contra por la entrevista realizada a Jorgen Cuyubamba, el presunto científico que presuntamente buscaba una vacuna contra los coronavirus.

La periodista usó su espacio en ATV con la intención de pedir disculpas por su error al no contrastar sobre la información del presunto científico, quien se presentó en todos los medios locales como un supuesto "héroe"; sin embargo, una investigación confirmó que no cuenta con el título correspondiente.

Juliana Oxenford reveló el error de todos los medios

Tras ser una de las personas que entrevistó a Jorgen Cuyubamba, Juliana dejó en claro que todos en su programa son un equipo; sin embargo, ella tiene la última palabra al momento de elegir al entrevistado. "Obviamente confío y tengo el respaldo de todo el equipo de periodistas que son A1.

"Cuando se trata de un analista revisamos su historia de vida para saber si lo que está diciendo es real. Mi equipo jamás me va a exponer a una situación donde se estén aprovechando de mi", resaltó la popular periodista, quien además dejó en claro que habrían caído en el error al revisar que incluso la agencia Andina del Gobierno lo había entrevistado.

"En el caso de Cuyubamba fue diferente, porque ya había salido presentado en la Agencia Andina. Estuvo allí, lo que dice es interesante. Lo tuvo Canal N, lo tuvo todo el mundo, incluso el Doctor Elmer Huerta lo felicitó", resaltó Juliana, afirmando que "todos caímos".

Juliana Oxenford pide perdón a los televidentes

Según la periodista, su equipo jamás permitiría que la estafen, ya que el presunto científico salió en muchos medios, además afirmó que su primera entrevista en Andina habría contado con una investigación sobre él.

"No hay que ser tan rudo a la hora de criticar. A la que más palo le han dado es a mi, pero no sean tan injustos, hay otras cosas que me deberían de criticar. Reconozco el error de haber presentado a un mentiroso y a un timador en las pantallas", sentenció Juliana Oxenford.