Perú alarma con cifra excedente de muertes a nivel mundial: "Tenemos un sistema de salud destruido"

Una reciente publicación del Financial Times señala que el Perú es el país que registra el mayor exceso de muertes en el mundo, superando incluso a Brasil, España y el Reino Unido.

De acuerdo con el informe, nuestro país tendría un excedente de 40.100 decesos, que equivale a un 149%, en comparación con años previos. También se señala que en los últimos meses se llegó a un pico de 6.500 fallecimientos por semana, mientras que antes el máximo de casos apenas se acercaba a los 3.250.

Salud pública destruida

Al respecto, el especialista Farid Matuk señala que este exceso no le sorprende por las características de nuestro sistema de salud pública, el cual “está históricamente destruido desde (la década) el 90, cuando se decidió reducir el tamaño del Estado y ahora estamos pagando la factura”.

Asimismo, considera que la situación en sí no ha sido un problema de táctica a corto plazo, sino más bien uno de estrategia a largo plazo. Y recuerda que cuando el virus llegó al Perú, solo un laboratorio podía procesar pruebas moleculares (el INS en Lima).

Matuk enfatiza que otros países invierten mucho más en salud pública. "Si usted gasta poco, viene la guerra y no tiene municiones, no tiene armamento, no tiene nada".

Los números

El especialista manifiesta que los registros de los cementerios no concuerdan con los de las morgues. Si bien siempre existe una diferencia, en este caso los números no van en la misma dirección, que es un problema para la toma de decisiones.

Asimismo, apunta que hasta la fecha no se habría llegado a una meseta, y que en Lima y Callao las muertes ya no muestran una reducción, luego de 30 días de descenso continuo.

En reciente diálogo con La República, el epidemiólogo César Munayco, del Centro Nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud (Minsa), aseguró que la curva de fallecidos disminuiría en cuatro o cinco semanas, ya que una persona que se enferma hoy presenta síntomas dentro de 4 o 5 días, luego pasa hasta una semana antes de ir al hospital y, en caso de ingresar a UCI, permanecerá ahí entre 20 y 30 días.

Matuk también precisa que existe un problema en la cifra de infectados, ya que los resultados dependerán de dónde se realicen las pruebas. Manifiesta que debe haber una certeza en las intervenciones. Por ejemplo, si se busca un pronóstico de cuánto oxígeno se necesitará en Chiclayo, entonces se debe llevar a cabo una gran muestra allá, pero esto no puede ''extrapolar al Perú''.

El especialista asevera que una fracción de muestras debe ser tomada aleatoriamente para así conocer el promedio de personas infectadas en el país. Actualmente, añade, se desconoce si ello se realiza. De esta forma se podría saber la tasa de asintomáticos.

Reporte del día

Según el reporte del Minsa, desde que se inició la emergencia se han registrado 333.867 personas contagiadas de coronavirus, de las cuales 223.261 han sido dadas de alta; es decir, el 67%. Asimismo, a la fecha se han reportado 12.229 muertes por Covid-19.

Indagan sobre muerte de médicos

- El Colegio Médico del Perú (CMP) anunció la designación de una comisión técnica que investigará las causas de la muerte de los médicos que lucharon contra la pandemia.

- La comisión estará dirigida por el secretario del Exterior del CMP, César Portella Díaz, e integrada por la presidenta del comité de Economía del CMP, María Luisa Fajardo Loo; el decano del Consejo Regional II-Lima, Juan Astuvilca; el decano del Consejo Regional VIII-Lambayeque, Wilfredo Soria; y el decano del Consejo Regional I-La Libertad-Trujillo, Wilmar Gutiérrez.

Con información de: La República.