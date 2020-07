Acusan a congresista de Fuerza Popular de ser el autor del insulto a presidente Vizcarra

Luego del bochonorso espectáculo que protagonizó un congresista en una sesión virtual, usuarios de redes sociales acusaron al congresista Diethell Columbus Murata, de la bancada de Fuerza Popular, de haber sido el autor de la voz que se escuchó insultar al presidente Martín Vizcarra. Ante ello, el legislador decidió responder en Twitter.

"Hola @jaime_lertora. Aquí me tienes para cualquier pregunta. Sobre lo del insulto al jefe de Estado, te diré que no es mi voz la que se oye, pero si prefieren pensar que sí es mi voz, no me complicó tampoco. Saludos", respondió el parlamentario de la bancada naranja a un usuario de Twitter.

Si es él, que de la cara de una vez. https://t.co/mszMlMjPC9 — Jaime Lertora (@jaime_lertora) July 10, 2020

Congresista olvidó apagar su micrófono e insultó al presidente Martín Vizcarra

La Comisión de Constitución tenían que seguir con otro dictamen y cuando les pidieron a los legisladores que apaguen sus micrófonos para continuar con la sesión plenaria.

Sin embargo, uno de los congresistas, no se percató que había dejado abierto el micrófono y soltó un comentario sobre el proyecto de ley recién aprobado, seguido de un insulto al presidente Martín Vizcarra.

“Hasta a Vizcarra le han quitado la inmunidad. Ya se cag* ese conch***”, se escucha decir a un congresista que aún no ha sido identificado, y que había interrumpido la intervención de Omar Chehade, quien sustentaba la prohibición para que ningún sentenciado pueda postular a cargos de elección popular.

El incidente se volvió viral en las redes sociales, generando muchas críticas por la falta de respeto que representa al jefe de Estado.