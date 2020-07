Un pescador batalla por su vida contra un tiburón pero muere en los brazos de su hermano

Un pescador tuvo una titánica batalla con un tiburón, lamentablemente no pudo con la gran bestia y murió minutos después en los brazos de su hermano, según informa la prensa local de Australia.

La pelea entre el hombre y el animal sucedió en la costa de la isla australiana de Fraser, Queensland. Allí fue donde Matthetw Tratt, un humilde obrero del mar de 36 años, sufrió el ataque del tiburón, el pasado 4 de julio.

Aunque estaba en desventaja, Matthetw batalló a la par con el tiburón, cuando se sintió desfallecer, logró escapar del tiburón, pidió ayuda y su hermano fue a su rescate, junto a otras personas que se encontraban por el puerto.

Lamentablemente, el socorro de su hermano no fue suficiente, pues Matthetw había perdido gran cantidad de sangre. Los paramédicos llegaron a los minutos del feroz encuentro, pero no pudieron hacer mucho por el pescador, quien ya había dado su último aliento acobijado en los brazos de su hermano.

El lugar de la desafortunada perdida es popular entre los pescadores. Es conocida como un refugio de escualos, por lo que tenían muy en claro que un mal movimiento podía ser el último.

La esposa de Matthew, muy apenada por perder al amor de su vida, corroboró que él conocía de los peligros a los que se enfrentaba por merodear esa zona. Sin embargo, la sonrisa le regresa al rostro al pensar que murió haciendo lo que más le gustaba, pues el mar era uno de sus lugares más favoritos en todo el mundo.

