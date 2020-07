Juliana se defiende y asegura que ha viajado en combi: "Prefiero llegar tarde que exponerme"

Juliana Oxenford decidió referirse ante las duras críticas que recibió por mencionar que no se necesita subir a una combi para llegar al trabajo y pedirle a las personas levantarse más temprano para así evitar las aglomeraciones en los transportes públicos.

En Twitter, muchos usuarios la acusaron de no ponerse en el lugar de la mayoría de peruanos que viajan día a día en este medio de transporte. Incluso hubo quienes respondieron que no tenían un carro propio como ella ni dinero para viajar en taxi todos los días a su trabajo.

“Yo entiendo que el próximo año es campaña, son elecciones y a quienes somos periodistas críticos nos dan con palo y salen los ‘trolls’ a insultar. No es que me duela pero me jod… la mentira. La gente trata de tergiversar lo que digo”, inicia el mensaje de la periodista en una transmisión en vivo a través de Instagram.

La periodista se defendió y recordó su etapa escolar y universitaria, tiempos en los que asegura haber viajado en transportes públicos junto a sus hermanos.

“Al colegio nunca fui en movilidad, siempre me fui en micro con mis hermanos. He hecho toda mi carrera universitaria en micro, y no solo a la universidad, sino que también a América y a la radio”, añadió la periodista de ATV.

Reitera que prefiere llegar tarde a contagiarse de COVID-19

Ante ello, Oxenford lanzó un fuerte calificativo contra quienes la acusan de no haber viajado en combi. Además, aseguró que ella prefiere llegar tarde a su trabajo antes que contagiarse de coronavirus.

“Me van a decir a mí que no he andado en combi, hay que ser bien estúpido. Prefiero llegar un poco más tarde a trabajar, esperar un poco más, a exponerme a un nivel el contagio tan alto. A eso me refiero, pero lo sacan de contexto”, culminó la conductora de televisión.

El comentario de Juliana Oxenford que 'ofendió' a los cibernautas

"Hay que evitar esto, puedes llegar a trabajar sin necesidad de ingresar a una combi o couster sin respetar el metro y medio de distancia. Si no nos acostumbramos a vivir diferente, no solo habrá un rebrote, el nivel de infectados va a ser tan alto que la gente se va a morir de manera más drástica y triste”, expresó la periodista durante la emisión de su programa ATV Noticias, Al Estilo Juliana y en pocos minutos se volvió tendencia en Twitter, dónde usuarios comenzaron a refutar su comentario.