Director de hospital tras muerte de hombre en puerta: "Todo es tranquilidad" [VIDEO]

La pandemia por coronavirus continúa generando más víctimas y el colapso del sistema de salud, y así lo demostró un reciente caso de un paciente que falleció en la puerta del moderno Hospital de Ate, donde no lo dejaron ingresar para que puedan atender a su familiar.

El lamentable suceso se produjo el jueves 02 de julio, cuando el hombre identificado como Juan Villagaray de 54 años se encontraba grave a causa del coronavirus. El hombre fue trasladado por sus hijos a la puerta del hospital; sin embargo, solo recibieron el rechazo que fue registrado frente a cámaras.

Sistema de salud falló dos veces a víctima de coronavirus

“Lo llevamos al Hospital Boto Bernales primero, donde me dijeron que estaba todo copado. Se me ocurrió, con mi hermano, traerlo para acá. Mi papá estaba bien. No me quisieron dar la facilidad”, dijo el hijo de este paciente, que se dedicaba a dar el servicio de Taxi.

Los segundos pasaban y la familia de este taxista continuaba implorando por una atención, hasta que ocurrió lo peor. El hombre de 54 años murió dentro del taxi, su herramienta de trabajo, mientras que su menor hijo de 14 años intentaba reanimarlo, sin recibir respuestas.

Las cámaras registraron el preciso instante en que varios minutos después salieron unos médicos, solo para certificar la muerte del padre de familia.

Director de hospital de Ate da indignante respuesta ante tragedia

En medio de la tragedia en la puerta del moderno hospital para el tratamiento del coronavirus, Luis Loro Chero, director de este nosocomio, afirmó que “la situación de Ate es de tranquilidad”.

La familia de Juan Villagaray señaló que era asintomático del coronavirus. Indicó que recién hace un día comenzó a presentar malestares severos, hasta que le emezó a faltar el oxígeno, que terminó por cobrar su vida.