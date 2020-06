Aspec pide que bono de electricidad beneficie también a la clase media

La Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec) alabó la oficialización del Bono de Electricidad, el cual busca favorecer a 5,3 millones de familias de los sectores C y D con un subsidio de 160 soles para sus recibos de electricidad.

Entre las condiciones del Bono de Electricidad es que se aplicará a quienes tengan consumos de hasta 125 kW/h al mes y no más de 150 kW/h de consumo promedio entre enero y febrero de este año.

El presidente de Aspec, Crisólogo Cáceres, considera la iniciativa positiva y necesaria ya que beneficia a los sectores menos favorecidos, sin embargo, manifiesta que el Gobierno no se debe olvidar a los demás usuarios.

“Hay población de clase media que enfrenta el mismo problema con recibos de electricidad que están en el orden de 500 o 600 soles”, comentó Crisólogo Cáceres.

Ese ese sentir, el presidente de Aspec aseveró que todos los usuarios han sufrido excesivos cobros por parte de las empresas de electricidad, cuyo calculo lo realizaron basándose en el promedio histórico. “Por ejemplo, si una persona pagaba 200 soles en promedio en los últimos seis meses, ahora le llega un recibo por 500. Esto es inexplicable”.

"A mí me parece una respuesta inaceptable, porque te puede subir en algo el consumo, pero no te pueden duplicar o triplicar. Me causa estupefacción la forma en que las empresas enfrentan este tema”, puntualizó Crisólogo ante las explicaciones de Enel y Luz del Sur por el excesivo cobro.

¿Cómo reclamar un cobro excesivo en mi recibo de luz?

Tu reclamo lo debes enviar a la web de la empresa que te brinda el servicio eléctrico (ingresa aquí para Luz del Sur, o ingresa aquí para la web de Enel). Primero deberás crear un usuario y luego buscar la opción de reclamo y enviarlo.

En ambas empresas te pedirán el número de suministro, el cual puedes encontrar en la parte superior de tu recibo.

Otra opción, señalada por usuarios, es enviar una foto de la lectura del medidor al correo de la empresa correspondiente. Puede ser fonoluz@luzdelsur.com.pe o fonocliente@enel.com.

También puedes contactarte con el teléfono 617 5000 en caso el servicio lo brinde Luz del Sur o al 517 1717 si lo brinda Enel.