Joven confiesa su orientación sexual a su familia y Twitter lo llena de grandes muestras de afecto

En medio de las celebraciones por el Día del Orgullo, un joven optó por anunciar en redes sociales, vía Twitter, que le iba a comunicar por primera vez a su familia cual era su orientación sexual.

El usuario @iandeencantador comenzó un hilo tuiteando “Hoy saldré del closet ante mi familia, wish me luck”, dejando a todos los seguidores de esta red social en ascuas hasta conocer el desenlace de su emprendimiento.

Las horas pasaban y el muchacho no daba seguimiento de su anuncio, por lo que los demás usuarios comenzaron a darle muestras de apoyo y solidaridad en un momento tan crucial para él.

Ante ello, agradeció los mensajes afectos e indicó que nadie debería sentir la necesidad de expresar su orientación sexual.

“Wow, que bonito leer tanto apoyo! Es cierto que ninguna persona debería tener la necesidad de salir del closet. Pero es tan reconfortante sentir que no estamos solos y que si alguno siente rechazo, cada uno puede crear su propia familia”, posteo a las horas de su primer tuit.

Wow ❤️ que bonito leer tanto apoyo! Es cierto que ninguna persona debería tener la necesidad de salir del closet. Pero es tan reconfortante sentir que no estamos solos y que si alguno siente rechazo, cada uno puede crear su propia familia ✨ pic.twitter.com/PlsAMtYh0f — Ivancito VanDKamp 🐼 (@iandeencantador) June 28, 2020

Tras más espera, Ivan, como se lee en su cuenta de Twitter, anunció el desenlace del comienzo de su nueva vida. “Fue una plática larga, ya que mi orientación sexual no era el tema principal de la reunión, sino los conflictos que tenemos entre familia y al yo no ser abiertamente quien realmente soy, generaba una imagen errónea a mi realidad”.

“Afortunadamente las mujeres de mi familia han sido más sensibles y me han mostrado su cariño Corazón rojo. Lloré hoy como nunca, pero me siento libre y mucho mejor de lo que me he sentido en toda mi vida. Love is love”, finaliza el hilo del muchacho.

Con este anuncio llegaron muchos mensajes de solidaridad, quienes resaltaban su valentía, mientras otros expresaban su empatía con él.

“Espero mi hijo (3 años) nunca me tenga que pedir permiso o informar sobre su sexualidad. Como sea, con quién sea y por donde sea que le guste, es suyo y se lo respetaré. Apoyo total y ojalá esto deje de suceder pronto”, comenta una usuaria.