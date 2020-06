¿Qué hacer si mi recibo de luz registra un monto muy alto de consumo?

En Twitter, una gran cantidad de usuarios, que reciben el servicio eléctrico por parte de la empresa ENEL, han denunciado un muy alto cobro en sus recibos de luz. Algunos incluso sienten el accionar de la empresa eléctrica como un “robo”.

Los reclamos se agrupan en dos grandes quejas. Los usuarios consideran que los altos montos a pagar que figuran en sus recibos no corresponden a lo que usualmente cancelan. A ello se suma la falta de facilidades que da la empresa para fraccionar los pagos, en pleno estado de emergencia por el coronavirus.

Recordemos que, durante la cuarentena, las empresas que ofrecen servicios de luz eléctrica no pueden enviar a sus trabajadores a realizar la medición usual del consumo de los usuarios. Ante ello, el Gobierno decretó una medida que establecía promediar el consumo de los últimos meses, mientras dure el confinamiento.

Por tal motivo, Carlos Zúñiga, director de Elegir Defensores del Consumidor, indicó que la alza en los recibos de luz se produce debido a la norma de promediar los consumos pasados.

@MartinVizcarraC buenos días me parece un grave error el decreto de urgencia 035-2020 que facultad el atropello por parte de Enel a los usuarios. Debe rectificar y para este abuso hay muchos que su facturación no es real al consumo. No soy una empresa para facturar tanto.! Basta¡ pic.twitter.com/oRJ2xuWZpw