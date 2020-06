Su pequeño murió y él dejó este mensaje a otros padres: “Abraza a tus hijos y no trabajes tan tarde”

Lo más importante que tenemos es nuestra familia y por ellos daríamos la vida. Sin embargo, en muchas oportunidades solemos dedicarle más tiempo para conseguir cosas materiales y nos olvidamos de compartir con nuestros seres queridos.

Lamentablemente nos tienen que suceder cosas muy fuertes para recapacitar y darnos cuenta que el tiempo en familia es muy valioso.

JR Storment es el fundador de una compañía de tecnología, y a través de una llamada telefónica se enteró que su hijo Wiley de 8 años falleció ahogado mientras dormía producto de una complicación provocada por una leve epilepsia infantil.

El hombre se encontraba en una reunión y les había contado a sus colegas que había renunciado a sus vacaciones desde que sus gemelos habían nacido, lo cual fue hace 8 años. Cuando estaba en esa junta, Storment recibió la llamada de su esposa quien le dio la triste noticia.





Fuente: Instagram/ JR Storment

Luego de este lamentable hecho, el empresario contó su experiencia en una publicación en Linkedln, donde cuestionó el tiempo que los padres le dedican a sus hijos por estar metidos todo el día en el trabajo.

“Muchos han preguntado qué pueden hacer para ayudar. Abraza a tus hijos. No trabajes demasiado tarde. Muchas de las cosas en las que probablemente pases tu tiempo te arrepentirás una vez que ya no tengas tiempo. Supongo que tienes reuniones todo el día con las personas que trabajas. ¿Tienes ese tiempo regularmente programados con sus hijos? Si hay alguna lección que sacar de esto, es recordarles a los demás, y a mí mismo, que no se pierdan las cosas que importan”, contó Storment.

“Me acosté a su lado en la cama que amaba, sostuve su mano y repetí:» ¿Qué pasó, amigo? ¿Qué pasó?’ ‘Nos quedamos junto a él durante unos 30 minutos y le acariciamos el cabello antes de que regresaran con una camilla para llevárselo. Lo saqué, sosteniendo su mano y su frente a través de la bolsa para cadáveres mientras lo llevaban por el camino de entrada”, agregó.

Por su parte, la mamá del pequeño Wiley también compartió su propia experiencia y también le pidió a todos los padres que pasen más tiempo con sus hijos.

“Si hemos aprendido algo, es que la vida es frágil y el tiempo realmente puede ser tan cruelmente corto. Si eres padre y tienes la capacidad de pasar más tiempo con tus hijos, hazlo. Cuando termina, solo quedan fotos y sobran cosas. El tiempo ya no está disponible para ti. No tiene precio y no se debe desperdiciar. Tómese sus días de vacaciones y sabáticos y vaya con ellos. No te arrepentirás de los correos electrónicos que olvidaste enviar”, escribió en Linkendln.

Fuente: Instagram/ JR Storment