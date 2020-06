Soldado se quiebra en vídeo al recordar abandono de su progenitor por el Día del Padre | VÍDEO

A través de sus redes sociales, el Ejercito del Perú publicó un vídeo para rendir un sentido mensaje a los militares que pasarán lejos de su familia el Día del Padre por tener que patrullar las calles de la ciudad para proteger a los peruanos y evitar que se contagien del nuevo coronavirus.

En las imágenes, el testimonio de un soldado llamado Aldair Chávez Ramos conmovió a miles de usuarios. En ellas, Chávez no logró contener las lágrimas al recordar que su padre lo abandonó cuando era un niño por lo que tuvo que crecer solo con su madre, quien llenó ese vació y le enseño todo lo que sabe.

“Yo no conocí a mi papá, pero tengo una madre que para mí es todo, desde pequeño he crecido con ella. Cuando sea padre no quiero abandonar a mis hijos, así como lo hicieron conmigo, quiero estar con ellos siempre y que siempre tengan mi apoyo, que nunca se sientan solos y abandonados. Quiero ser un buen padre para ellos”, expresó el militar.

La lucha de los militares

Día a día, los miembros del Ejercito del Perú patrullan las calles del país para salvaguardar la salud de los peruanos, aunque esto signifique ponerse en riesgo de contraer la COVID-19 y pasar prolongado tiempo sin poder visitar a su familia.

“A raíz de diferentes actividades militares y operaciones que realizamos en nuestro ámbito de responsabilidad, el personal militar también ha sido contagiado, uno de ellos es quien habla y gracias a Dios, al apoyo institucional y así mismo de nuestra querida familia, hemos podido salir adelante”, comentó el General Fernando Leguía Murillo.

En tanto, el capitán Miguel Monsalve manifestó que “ser padre militar es una responsabilidad que asumimos desde el primer día que tomamos el mando de un grupo porque cada acto que cometemos siempre va a ser imitado por nuestros subordinados”.

En el siguiente vídeo podrás apreciar el testimonio de todos nuestros valerosos héroes.