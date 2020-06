Luis Barsallo, el ángel del oxígeno: “Quienes suben sus precios no sé cómo pueden dormir”

Luis Barsallo, un vendedor de oxígeno del Callao que se ganó el respeto y admiración de pueblo peruano al mantener el precio de sus balones, pese a la alta demanda por el aumento de casos de nuevo coronavirus, volvió a referirse a sus pares que venden a exhuberantes precios el insumo que es necesario para salvar vidas.

El también llamado: "ángel del oxígeno", relató algunas historias que tuvo que escuchar de clientes que buscan desesperadamente este oxígeno para poder salvar la vida de un familiar con COVID-19. El lamento de sus clientes, ha hecho que Don Luis se muestre indignado.

"No sé cómo pueden dormir. No entiendo, no entra en mi cabeza. No diré ningún adjetivo porque cada ser humano es responsable de sus actos. Eso no solo pasa en el oxígeno, sino en otros rubros relacionados a la pandemia", lamentó Barsallo en una entrevista realizada por Perú21.

Testimonio de uno de sus clientes

"Hace unos días conocí el caso de una señora que había comprado un cilindro por cinco mil soles y estaba inoperativo, no podía ser llenado. Qué triste, la señora se puso a llorar. “Me han estafado”, me dijo. Es que la gente con la desesperación compra lo que hay. Es algo indignante. Encima, caro", relató Don Luis.

Asimismo, señaló que ese cilindro no pasa de 800 soles. "Es una cosa tremenda. Causa indignación por decir algo civilizado", agregó.

Para el "ángel del oxígeno", las personas que han subido los precios de los insumos necesarios para tratar a pacientes COVID-19, son gente que tiene maldad.

"Es gente que no tiene corazón. Es una estafa tremenda, jugándose con la vida de un ser humano y al quíntuple de su precio. A veces uno trata de ponerse grasa para que te resbale todo, pero no se puede. Esas cosas te marcan. ¿En qué mundo estamos? ¿Qué clase de personas hay en este mundo? Es algo que, de verdad, no entra en mi cabeza. Pero sucede y lo veo. Y ojo, ese es un caso, pero es un común denominador esa estafa con los cilindros", indicó

Rechaza la condecoración del Congreso

El vendedor de oxígeno, Luis Barsallo, se mostró muy sorprendido al conocer la gran mención que prepara el Congreso para él. Sin embargo, declinó a la idea, pues considera que su “mejor reconocimiento” es seguir ayudando a que la gente pueda respirar mejor y salvar su vida. “No estoy interesado en una condecoración del Congreso”, puntualizó.

Cabe recordar que puedes encontrar los verdaderos precios de los balones de oxígeno en la avenida Alfredo Palacios Cuadra 6 – Callao, donde Luis Barsallo atiende con justeza.