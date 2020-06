Profesor recorre el campo para enseñar en cuarentena [VIDEO]

No hay dudas que cuando uno ama lo que hacen y tiene las ganas de ayudar, uno puede afrontar cualquier obstáculo. Un claro ejemplo de esto es el profesor boliviano Wilfredo Negrete.

El maestro se monta en su bicicleta y junto a su pizarrón se desplaza por el campo para dictar clases a niños en cuarentena por el coronavirus, tres veces a la semana.

"Como tengo la bicicleta y salíamos al mercado, he agarrado mi pizarrita y me he lanzado a las casas de los estudiantes", mencionó el profesor a la agencia AFP.

La labor de Negrete ha ganado notoriedad en las redes sociales y muchos resaltaron su vocación de docencia.

Es cierto que las autoridades bolivianas han recomendado la educación virtual, la cual se puede ver en internet y teléfonos móviles; sin embargo, las familias rurales no tienen a disposición estas herramientas.

Por ello, las mamás de los niños reciben con elogios al profesor y su iniciativa para seguir enseñándoles a los pequeños.

"Es bien que está enseñando a las 'wawas' (niños, en quechua), dando su tiempito", menciona la madre de dos niños que no puede recibir las clases.

"Están más de dos meses sin clases y están recordando poco a poco gracias al profesor", agregó la madre de los pequeños.

Negrete no recibe ningún pago extra por su trabaja, pero lo hace por la mayoría de ellos carece de celulares e internet. "Tengo 19 estudiantes y de ellos 13 no tienen celulares ni acceso a internet".

El profesor es aficionado al ciclismo y padre de dos hijos pequeños, no solo visita las comunidades campesinas donde viven sus alumnos sino que también los recibe en su casa.