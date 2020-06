Consejos para educar a los niños desde casa en tiempos de cuarentena

La preocupación de los padres con la llegada y extensión de la cuarentena es principalmente la educación de los más pequeños. Ellos se han visto afectados desde punto, dado que, los colegios ya no están abiertos como antes.

La educación online ha dominado los hogares

Hoy casi todo es desde casa y en modo online. Adaptarse a estos nuevos cambios supone también la adopción de nuevos hábitos para los niños, pero también para los adultos.

Quizá ellos se llevan mejor con la tecnología mientras los mayores no. Por otro lado, el exceso de este uso podría ser dañino, es ahí cuando se hace necesario la presencia de un límite o educación constante para que le den el uso adecuado.

No es fácil, claro que no, pero no es imposible. Mamá tiene que entender que no es la única que está pasando por una situación similar y ahora sus engreídos necesitan que mamá sea fuerte y los salve.

Lo importante de todo esto y lo más ideal es que debemos convertir todo lo que estamos pasando en una oportunidad para compartir más en familia. Conocernos e indagar sobre nuestros sueños o formas de pensar.

Asimismo, la comunicación como la unión debe hacerse presente sí o sí. Es hora de ver las cosas de una manera positiva.

Educación para los hijos con límites en cuarentena

Definitivamente, es hora de que nuestros hijos también se involucren dentro de las tareas del hogar. Cada uno debe tener un rol y una función para promover la responsabilidad y trabajo en equipo.

Por otro lado, el uso de los dispositivos digitales no deben ser en exceso. Todo tiene un tiempo.

Promueve el ejercicio físico de tus hijos y la mejor manera es dado el ejemplo. Si tú también haces ejercicio físico no solo mejorarás tu salud sino también ayudarás a que ellos también se incentiven en hacerlo.