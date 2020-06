¿Cómo calmar a una madre primeriza?

La mayoría de madres primerizas siente mucho temor de que sus hijos enfrenten algún problema de salud y ellas no se den cuenta. Pues, ya que, ellos son muy pequeños no tienen alguna forma de comunicarse más que a través del llanto.

Hay un temor muy grande con el tema de la lactancia y la alimentación. Definitivamente, desde que están en el vientre de mamá, ellas ya están con el miedo día a día.

¿Por qué sentimos miedo cuando nos convertimos en madre por primera vez?

Porque aparece el temor de no cumplir con el rol de la "buena madre" y equivocarnos en cosas sumamente importantes o repetir los errores de nuestros padres.

Tenemos el miedo a no entenderlos y comprenderlos. Cuando somos adultos nos olvidamos por completo las cosas que hicimos en la niñez y ya no reaccionamos igual.

Consejos para acabar con el miedo de las madres primerizas

1-. No faltar a ninguna de las citas con el doctor o pediatra para tener todas las dudas resueltas. Es normal como madre primeriza tengas muchas preguntas por hacer. Esto definitivamente calmará tu ansiedad.

2-. Investiga más información acerca de la maternidad en fuentes que sean de confianza como por ejemplo; páginas webs seguras.

3-. Solicita la ayuda de las personas más cercanas a ti como tu madre o mejores amigas.También puede ser una tía o tíos. Conversa con ellos y pide un consejo. Cuando las palabras vienen de una persona cercana a nosotros le prestamos más atención y la consideramos más.

4-. No seas tan estricta contigo misma. No todo va a salir como lo planeas. Ten calma y paciencia, recuerda que los recién nacidos no tienen una rutina aprendida, por el contrario, ellos recién están aprendiendo nuevos hábitos.