Wilber Carcausto tras aparecer en Tacna: "No me fugué, ellos me gritaban, me amenazaban"

Soldado desaparecido en Tacna, Wilber Carcausto, fue encontrado con vida por agentes de la Unidad de Emergencias de (Radio Patrulla) de la mencionada región. El cabo de 22 años desapareció el pasado 10 de mayo dentro del cuartel Tarapacá. El jefe de la Macro Región Policial dijo que el hombre se encontraba deambulando por la calle vestido de civil. Cuando los efectivos del orden lo intervinieron, corroboraron que se trataba de él.

“No tengo dónde ir” fueron las primeras palabras que profirió Wilber al borde de las 11 de la noche del viernes 5 de junio, tras ser interrogado en plena calle por los efectivos del orden. Según ellos, el soldado solo había tomado agua durante los últimos días. También se supo que no tenía DNI. Solo tenía una hoja A4 escrita con su nombre.

Según la percepción del jefe de la Macro Región Policial de Tacna y Moquegua, Enrique Bueno Victoriano, el cabo no era consciente de que lo estaban buscando. El efectivo instó a los familiares a que vayan a visitarlo. Como se sabe, fue la prima que denunció la desaparición del soldado. En tanto, las autoridades lo están trasladando a un médico legista para los exámenes correspondientes.

Declaraciones de Wilber Carcausto

Con un poco de temor, Wilber Carcausto reveló: "No me fugué, ellos me gritaban, me amenazaban con que me iban a meter al agua", fueron las primeras palabras del soldado a la prensa.

Versiones sobre lo que pasó con el soldado

La intensa búsqueda del soldado desató diferentes versiones. Según el Ejército del Perú, el soldado había desertado; sin embargo, esta versión era contraria a la de sus padres, quienes afirmaban que su hijo sería incapaz de desertar, pues el sueño de Wilber siempre fue servir a su patria y le gustaba ser arte de las FF.AA.

A estas versiones, también se añadió la posibilidad de que el cabo habría escapado del cuartel para estar con su enamorada.

Padres de Wilber Carcausto fueron golpeados por PNP

Cabe recordar que hace unos días, los padres del Wilber no pudieron protestar pacíficamente, pues seis agentes trataron de detenerlos haciendo uso de la fuerza. Julia Uchiri Titi (50) y Teófilo Carcausto Mamani (54) se apostaron a las afueras de la Tercera Brigada de Caballería, con pequeños letreros con inscripciones que preguntaban sobre el paradero de su hijo.

Esta situación causó la indignación de los pobladores de la región Tacna, quienes fueron a lugar donde los progenitores fueron violentados. Pese al estado de emergencia, más de 200 personas se congregaron en el frontis de la Tercera Brigada. Ellos forcejearon con el personal del Ejército en su intento de ingresar al lugar de concentración de los cabos.

