Sujeto intervenido por no usar mascarilla era buscado por abusar sexualmente de su sobrina

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) intervino a un sujeto que se encontraba desplazándose por las calles sin mascarilla en pleno domingo de inmovilización. Grande fue la sorpresa de los agentes cuando descubrieron que era una persona buscada por la justicia por el delito de abuso sexual a una menor.

El hombre, identificado como José Bryan Ticlla de 24 años, fue detenido en una calle del distrito de San Juan de Lurigancho cuando se dirigía a comprar medicamentos a una farmacia en pleno aislamiento social obligatorio. El sujeto tenía una orden de captura desde hace cuatro años, por presuntamente haber abusado sexualmente de su sobrina, hija de su hermano, quien en ese entonces tenía seis años.

El Mayor PNP Ricardo Salas, comisario de Santa Elizabeth, explicó que al momento de su intervención, el sujeto no llevaba puesta la mascarilla y tampoco tenía su documento de identidad. El efectivo policial le pidió su nombre completo para digitalizarlo en el sistema técnico policial y arrojó que era una persona que estaba buscada por la justicia a nivel nacional.

Abusador confeso

Al saber que Ticlla, era una persona buscad, fue conducido hasta la comisaria de Santa Elizabeth, sede policial donde hace cuatro años se le denunció por violación a la menor. En aquel entonces, los exámenes médicos que le practicaron a la víctima, determinaron que el sujeto abusó de la niña más de una vez.

“El detenido confiesa que de manera sistemática y en cuatro oportunidades, había violado a la niña”, agregó el mayor Salas. En su defensa, el acusado manifestó que “no estaba en sus cinco sentidos” luego de haber ingerido bebidas alcohólicas y tras la denuncia, señaló que se escondió por recomendación de su abogado.

El hombre de 24 años será trasladado a los juzgados permanentes para determinar su futuro y también deberá responder por el incumplimiento de las medidas sanitarias dispuestas por el gobierno.

¿Cómo actuar ante un caso de abuso infantil?

“No se pueden bañar a los niños. Recordar que se debe conservar la ropa. No se debe lavar los dientes. Tener en su mesa de noche el teléfono del comisario. Son algunas sugerencias que yo hago, los niños siempre tienen que estar bien protegidos”, explicó la abogada Rosario Sasieta.

¿Cómo denunciar un abuso sexual?

Si eres víctima o testigo de estos casos, debes saber que no importa el tiempo que haya pasado o si presentas o no las señales de la violencia. La denuncia tiene que ser recibida y debe ser investigada. Además, el proceso es gratuito y no es necesaria la presentación de ningún documento.

Deberás acercarte a la comisaría más cercana, o Fiscalías (Ministerio Público), o Juzgados (Poder Judicial) de Familia o Mixtos a denunciar el hecho. Si la víctima es un/a menor de edad, también puede realizar la denuncia sin la necesidad del acompañamiento de un adulto y exigir dar su declaración en la Cámara de Gesell.

Además, todo centro de salud público o privado puede brindarte la atención médica necesaria de manera gratuita.