Es hora de resucitar el amor ¿El encierro los has separado en vez de unirlos más?

La cuarentena está provocando que las parejas que conviven pasen más tiempo encerradas con el otro, sin la posibilidad de cambiar de ambiente, de tal forma que,estaría generando algunos problemas en la relación, pero nada que no se pueda solucionar.

En este sentido, si quieres resucitar el amor, revivir la llama o mantener fuerte la relación con tu pareja, entonces es mejor que empieces desde ahora. Pues, todavía faltan muchos días de cuarentena y es mejor mantener la unión que la desunión en un tiempo como este.

Tips para revivir el amor en pareja

Estás con tu pareja y lo que debes de hacer es conversar con él sobre lo que sientes que está pasando. Usa las palabras adecuadas, pero sin andar con rodeos. Los hombres quieren las cosas directas.

Es necesario que ambos estén dispuestos de poner de su parte para caminar juntos en este camino donde los problemas no acabarán. No te aferres a la idea de hablar sola, escúchalo a él también.

Entiende que ambos necesitan su espacio y el encierro podría estar jugándoles una mala pasada. Busquen el relajo, un momento para ustedes solos donde escuchen música, conversen sobre algo que no sea "pandemia" o "coronavirus".

¿Qué tal una noche de juegos? Siéntanse juntos a una partida de cartas o un juego de ajedrez, damas. Usen la tecnología, en el internet pueden encontrar varias cosas por compartir juntos.

Recuérdale lo mucho que lo amas y lo que esperas de él. Ellos no adivinarán jamás lo que pasa en nuestras cabezas, por eso es mejor decirlo que nos pasa antes que callarnos.

Deja el orgullo y rencor

De nada sirve seguir con el enfado del día anterior. Si soltó algo que no quisiste escuchar, dale la oportunidad de una explicación. El estrés y la ansiedad puede ser el culpable de su comportamiento. La comprensión aquí será muy importante.

El orgullo tampoco es un buen amigo. No es amigo de nadie porque provoca que nos alejemos de los demás y no caminemos hacia el perdón. Toma con calma las cosas, no eres la única que tiene un problema de pareja y si hay amor todo podrá solucionarse.