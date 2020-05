¡Que no te pase más! ¿No te atreves a mirar a los ojos de tu pareja en el sexo?

Hay algunas mujeres que sienten timidez o simplemente todavía no logran mirar fijamente a los ojos de su pareja durante el sexo. Las razones pueden ser múltiples y para solucionarlo tenemos que entender primero qué estaría provocándolo.

Razones para mirar fijamente durante el sexo

Mirar fijamente a la pareja ayuda a aumentar la pasión del momento sexual. Además hace que no te pierdas de ningún detalles del acto con tu pareja. De esta manera, no te pierdes cada parte de su cuerpo, lo que él hacer, sus movimientos, su rostro de deseo, etc.

La mirada puede reflejar provocación y seducción hacia tu pareja. La intención se ve expuesta en la intensidad que lanza tus ojos. Esto puede enloquecer totalmente a un hombre.

¿Por qué no podemos mirar a los ojos en la intimidad?

Principalmente, puede ser por un tema de inseguridad o desconfianza sobre ti misma. El hecho de evadir la mirada o mantener los ojos tapados y perderte de lo que sucede durante el momento más íntimo y a la vez liberal, es decir, en donde hay permiso para que ocurra casi todo es realmente por un temor o miedo.

Y es que cuando nos encontramos en ese momento apasionado con nuestra pareja es muy fácil de perder ese tipo de miedos, ya que, la calentura del episodio provoca que nos sintamos libres de hacer lo que deseemos sin trabas.

Lo ideal es hablar con tu pareja y explicarle lo que te sucede. Conversa con él y dile que es algo que quieres corregir y te gustaría que él te ayude. La parte del autoestima es un punto importante, también depende de cuánto te incentive o motive tu pareja.

Puedes probar con otras posiciones donde no implique que tú y tu pareja están frente al otro con el objetivo de no arruinar el momento y cambiar el miedo por el placer.