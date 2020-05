Martín Vizcarra respalda y ratifica a Ministro de Salud: “Si hay diferencias, superémoslas”

¡Lo ratifica! Durante su último mensaje a la Nación, Martín Vizcarra, presidente del Perú, mostró su respaldo al ministro de salud, Víctor Zamora, luego que diversos gremios de salud pidieran su puesto.

Como recordamos, hace unos días Ciro Maguiña quien pertenecía al comité de expertos contra el coronavirus, expresó su molestia contra Zamora por algunas declaraciones que tuvo sobre la situación de los médicos enfermos en Iquitos.

¿Cómo respaldó Martín Vizcarra a Víctor Zamora, ministro de salud?

El mandatario señaló que si existieron diferencias entre el titular del Minsa y el CMP, estas debieron superarse por el bien de todos los peruanos.

“Aquí lo que se necesita es unidad de todos los peruanos y que todos aporten. Todos deben colaborar y contribuir. Doy fe del gran esfuerzo que está poniendo en estos momentos el ministro de Salud. Trabaja incansablemente junto con todo el gabinete y junto con todos los peruanos. Ratificamos la confianza en él para juntos salir de este problema. Convocamos a todos ¿Dificultades? Obviamente hay. Discrepancias y diferencias también, pero hay que superarlas. Si por ahí hubo alguna frase inoportuna, hay que salir adelante. El problema no es cómo definimos un concepto teórico que puede generar una discusión, si nos quedamos en eso el virus sigue avanzando. El virus es el enemigo”, expresó durante su mensaje.

Martín Vizcarra pide que trabajemos en conjunto

“Si hubo algún error, corrijamos. Si hubo alguna diferencias, hay que superarla. Cuando hay una diferencia, no podemos decir me voy del grupo. Hay que poner más esfuerzo para encontrar un consenso”, puntualizó.

¿Por qué renunció Ciro Maguiña al Comité de Expertos que preside el Ministerio de Salud?

“Yo estaba en el comité de expertos hasta ayer y comenté que si el ministro no pedía disculpas al gremio médico decidiría retirarme y así lo he hecho porque me siento dolido como médico, por el maltrato a la orden médica y porque no puedo seguir avalando a una persona que nos ha dañado”, explicó en para RPP Noticias.

¿Qué dijo el ministro de salud, Víctor Zamora sobre los médicos contagiados por coronavirus en Perú?

El último sábado, el ministro Zamora habló sobre profesionales de la salud que están contagiados con COVID-19 y se encuentran en las regiones.

“Tenemos algunas limitaciones en lo logístico y ético, nosotros hemos acompañado el esfuerzo del Colegio Médico para trasladar a los profesionales de la salud, pero desde el punto de vista legal, constitucional, todos los profesionales son igual de ciudadanos que el resto de nosotros. Entonces, las decisiones éticas por las cuales se traslada a uno u otro, son muy difíciles de tomar”, expresó durante una entrevista en ‘Exitosa Noticias’.