Organizan ‘fiestas de coronavirus’ para contraer el virus y ‘volverse inmunes’ [FOTOS]

Estados Unidos, el país con mayor número de personas infectadas y fallecidas por el nuevo coronavirus, ha recibido un reporte que ha indignado a la población. Se trata de un grupo de ciudadanos que realizan ‘fiestas de coronavirus’ o 'Coronafiestas' para que personas sanas contraigan la enfermedad y ‘se vuelvan inmunes’.

El Departamento de Salud del país ha tenido que alertar a la población sobre el peligro de estas reuniones donde se invita a convivir entre pacientes con Covid-19 y gente que no tiene la enfermedad pero que desea ser inmune a ella.

We've been getting reports of “coronavirus parties” where uninfected people are mingling with #COVID19 positive individuals intentionally to try to contract the virus. Bad idea! This is dangerous and puts people at risk for hospitalization or even death. https://t.co/3hZYF7KjQN