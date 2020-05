Tras superar el COVID-19, paciente con síndrome de Down tiene tierno reencuentro con su madre | VÍDEO

Cuando los doctores diagnosticaron que Ben McCafferty, un hombre de 34 años con síndrome de Down, era portador del nuevo coronavirus, no solo tenían que confirmarle que dio positivo para COVID-19, sino que también debían advertirle que su esperanza de vida era muy baja y que no le pronosticaban más de 24 horas en este mundo.

Sin embargo, logró superar la enfermedad luego de dos semanas y su historia se volvió viral en YouTube gracias a su tierno desenlace.

Luego de recibir el alta por parte del personal médico del Bradford Royal Infirmary, ubicado en West Yorkshire (Reino Unido), Ben protagonizó un emotivo reencuentro con su madre, Diane Margerison.

“No pensé que lo lograría”, cuenta aliviada Diane, quien no pudo ver ni acompañar a su hijo durante los 14 días, el tiempo que Ben quedó internado en el nosocomio. “El cuidado que recibió en el hospital le salvó la vida”, agregó en una entrevista al diario local Yorkshire Evening Post.

La emocionante grabación demuestra la felicidad de ambos al reencontrarse. Tanto así, que hasta las enfermeras del lugar no quedaron ajenas al momento y rompieron en aplausos cuando madre e hijo abandonaron el lugar.

La escena fue grabada por Karen Dawber, jefa de enfermería de los hospitales universitarios de Bradford.