Colegio Médico: “El 10 de mayo la cuarentena se va a levantar sí o sí”

La cuarentena impuesta para evitar el avance del coronavirus en el Perú debería terminar el 10 de mayo, ya que "no tiene sentido ampliarla más si la ciudadanía no obedece", advirtió Ciro Maguiña, vicedecano del Colegio Médico del Perú (CMP).

“Para el 10 de mayo la cuarentena se va a levantar sí o sí, ya no podemos esperar más. Ya estamos en la octava semana, la curva termina en 11 semanas. Si con todas las medidas que hemos hecho, la gente no colabora, qué cosa se hace manteniendo. Ya no tiene sentido mantenerlo”, manifestó Maguiña a Correo.

Asimismo, el vicedecano del CMP recomendó una estrategia para cuando la cuarentena sea levantada. “Los cercos se hacen en las comunidades. Vas a un barrio de 50 casas, encuestas con la prueba rápida y si encuentras un caso positivo, todas familiares se quedan en cuarentena obligatoria Para ayudarlos les damos sus víveres”, precisó el especialista.

Según Maguiña, los cercos comunitarios deberían aplicarse desde esta semana y durante todo este mes para contener la propagación del COVID-19.

“Que se apliquen los cercos, la medida más importante que no se ha hecho todavía, o se ha hecho poco, para todo este mes. ¿Cuál es el objetivo? Si tú determinas 500 focos en Lima, multiplicas por 1000 personas, que te dé medio millón focalizado con cuarentena obligada y no circulan en Lima. Al no circular no contagian”, indicó.

El descenso de la curva

Ciro Maguiña evaluó que la curva debería bajar en la primera y segunda semana de mayo, siempre y cuando la población colabore para evitar más contagios de coronavirus.

“Entre la primera semana y segunda semana de mayo debemos estar bajando un poco. La curva no depende de los matemáticos ni de los epidemiólogos, sino de la población. Si hacemos los cercos, si la gente deja de ser chicha y de movilizarse vamos a bajar”, estimó.

“Todo está en función a la población. Desde el punto de vista científico, hacer la cuarentena todo mayo, ya no tiene sentido”, aseveró.

