¿Tu bebé no quiere comer? ¡Técnica eficaz para que tu bebé deje el plato vacío!

Es todo un reto hacer que nuestro bebé acabe toda su comida sin berrinches. Nos convertimos en supermamás e inventamos juegos, historias, y hasta canciones para que nos hagan caso, pero eso acabó porque aquí te traemos las mejores técnicas que te ayudarán a que tu engreído deje el plato vacío.

Tenemos que darle la forma a la situación, la hora de la comida debe ser un momento bueno para la percepción del bebé. Ningún detalle debe faltar en la mesa. Aunque nos tome algo de tiempo y paciencia, recuerda que es por el bien de ellos.

Lo que no debe faltar en la comida de tu bebé

La hora de la comida debe estar dentro de un ambiente tranquilo y paz. Durante sus primeros años de vida, nuestros hijos aprenden a relacionar determinadas cosas como buenas o malas. Así que, es mejor que este sea un momento agradable para él y no sienta rechazo.

Asimismo, ellos tampoco saben lo que es caliente y frío, por lo que, debes tener cuidado a qué temperatura le sirves los alimentos.

¡Fundamental! No obligues a tu bebé a comer algo que no le gusta. No pienses que si no lo come ahora, no lo comerá nunca. Pues, ellos recién están aprendiendo a identificar los olores y las texturas de los alimentos. Todo es cuestión de tiempo.

La OMS y la alimentación del bebé

La Organización Mundial de Salud aconseja a todas las madres que durante los primeros seis meses de vida de nuestro bebé, ellos deben recibir leche materna. Al comienzo los bebés no han desarrollado sus dientes, no pueden masticar.

Al pasar ese periodo de tiempo, puedes darles purés o verduras. Consulta con tu especialista sobre su alimentación para que no le cause malestar estomacal, ya que, a esa edad es muy común.

Todos los días nos hemos ingeniado la forma indicada para que nos hagan caso, sin embargo, existen algunas técnicas efectivas que harán que tu vida sea más fácil.