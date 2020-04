¡Misterio resuelto! ¿Por qué siempre hay luna llena en Semana Santa?

Seguro te has preguntado por qué siempre hay luna llena durante la Semana Santa. Pues, aquí te vamos a explicar que es lo que sucede en realidad.

Todo parece indicar que los días de Semana Santa son especiales no solo por lo que representa para la religión sino también por los fenómenos que ocurren durante esos días. Hace poco, el mundo presenció la "superluna rosa" o "luna llena". Hay un cálculo exacto detrás de ello para tener esta magnífica escena.

Relación entre la Semana Santa y la Luna llena

Hay una gran relación entre la celebración de la resurrección de Jesús y la Luna llena, pues esta no siempre se desarrolla en la misma fecha. Desde hace muchos años que la fecha cambia cada año y aunque no lo sabías no es difícil de calcular qué días se festejará próximamente.

La fecha de Semana Santa se estableció en una reunión importante donde un conjunto de obispos cristianos participaron. Esto sucedió 325 años después de cristo. Este evento marcó gran parte de la historia, pues se le conoce como "Concilio de Nicea", puesto que, ahí decidieron que esta celebración se dará según el calendario lunar.

Pues, esto consiste en que la Pascua de Resurreción de Jesús empezaría a partir de la primera Luna llena, precisamente después del primer día de primavera o equinocio. ¿Cuándo empieza la primavera? El 21 de marzo, así que es ahí donde empiezan los cálculos.