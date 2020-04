¿Cómo dormir a tu bebé? ¡Acostúmbralo a buenos hábitos!

El cuidado de tu bebé en sus primeros días es fundamental. Ellos estaban acostumbrados a descansar en un espacio sin ruido y totalmente diferente a lo que hay en el exterior.

Definitivamente, la presencia de tu bebé en tu hogar, te quitará muchos días de sueño, sin embargo, recuerda que esta es la mejor etapa. Más adelante, podrás recuperar todas las noches de desvelo.

Postura del bebé al dormir

Pon a tu bebé boca arriba. Revisa siempre que tu bebé no tenga la cara tapada porque puede producirse una muerte súbita. Del mismo modo, los doctores recomiendan que el bebé duerma en la misma habitación de los padres durante los primeros seis meses.

Si tu bebé duerme durante el día, no te preocupes por el ruido a su alrededor, pues debe acostumbrarse a que en el hogar puede haber ese tipo de sonidos. Si no se acostumbra a ello, más adelante no podrá dormir cuando escuche pequeños sonidos que son parte de la casa.

Cada vez que duerma, apaga la luz de su dormitorio. De esta manera, identificará que la oscuridad significa hora de dormir.

¿Por qué llora un bebé?

Existen 4 principales razones por las que los bebés lloran:

Desean un cambio de pañal urgente Tienen hambre o sed Quieren dormir Sienten frío o calor

Si ninguna de estas opciones crees que funcionen, pues, entonces tu bebé está buscando un poco de amor y cariño. Dale un par de abrazos y mimos para que se calme. Dale seguridad y protección.

El otro lado del llanto tiene que ver con un problema de salud muy común entre los bebés; "cólicos del lactante". Prueba con masajes en su barriga para quitarle poco a poco el dolor.