Niño que cuidaba a su mamá con coronavirus falleció electrocutado

Un pequeño de 14 años que cuidaba de su madre que había sido diagnosticada con coronavirus, falleció electrocutado luego de que el agua de la lluvia ingresara a su vivienda.

Juan Eduardo se dedicaba a las labores de casa y a cuidar a su mamá Adriana quien fue contagiada con el COVID-19. Durante más de 20 días, el menor estuvo al pendiente de su madre, la cuidaba y la alimentaba.

Adriana explicó que comenzó a sentirse mal, presentaba problemas para respirar por lo que tuvo que ser trasladada a un hospital para ser atendida, pero su hijo quiso quedarse en casa, días después cayó una fuerte lluvia que provocó que el agua se metiera a la vivienda.

Una trágica muerte

Según comentaron los vecinos, vieron al niño barrer y le indicaron que, si lo ayudaban, pero él dijo que podía solo, al parecer el menor encendió la bomba de la cisterna y se electrocutó, dejando de existir en pocos minutos.

Mientras la madre se encontraba en el hospital, se le informó que había salido de la fase crítica y contagiosa del coronavirus, por lo que esperaba salir con ansia para poder abrazar a su hijo, ya que días pasados acababa de cumplir 14 años de edad.

Según recuerda la triste madre, José Eduardo aseguraba que, si a ella le pasaba algo, él se moría. “Mi hijo me dijo: Yo me quedo contigo”.

Un hijo sacrificado y amoroso

"No se me va a olvidar que dijo: No mamita con esa enfermedad si te mueres qué voy a hacer, no mamita yo me muero contigo, nos morimos juntos, y se vino conmigo y es algo que le voy a agradecer voy a estar muy agradecida con eso siempre", mencionó Adriana ayer por la tarde.

Cabe señalar que Adriana es de oficio taxista y cuando tuvo que entrar en cuarentena, por ser jefa de familia, tuvo que mandar con sus familiares a sus cuatro hijos, pero Juan Eduardo decidió quedarse con ella, pues los padres de Adriana viven en una de las provincias de México.

