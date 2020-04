Ministro Morán: "Las personas que se creen vivas y evaden la norma van a morir" [VIDEO]

A raíz de la nueva medida dispuesta por Martín Vizcarra en su lucha contra el coronavirus en el Perú, el ministro del Interior Carlos Moran fue consultado respecto a las nuevas disposiciones del Gobierno, donde dejó en claro que las personas que no respetan las cuarentenas "van a morir".

El ministro fue invitado al programa de Juliana Oxenford donde fue consultado sobre todas las aristas de la nueva norma por el aislamiento social obligatorio. El jefe de la cartera del Interior dejó en claro que las personas ponen en riesgo sus vidas al no respetar la cuarentena, además dejó en claro que las penas serán más contundentes.

Personas que violen la cuarentena arriesgan sus vidas

“Estamos en una cuarentena y necesitamos que esa gente se quede en su casa, que se aísle. Estas personas que se creen vivas, que evaden la norma, cada vez que salen se están arriesgando y van a morir. Así de sencillo, en algún momento se van a contagiar y van a contagiar a los demás y se van a morir”, dijo fuerte el ministro Carlos Morán.

Además, dejó en claro que seguirán con su trabajo y no cederán porque son autoridad. Además, adelantó que los que incumplen la norma tendrán una sanción penal.

“Es una mínima cantidad de peruanos, pero sobre eso estamos trabajando y con ellos queremos rebustecer más el control. No cesaremos en el empeño, para eso somos autoridad. Yo me dirijo a esas personas de La Libertad, de Piura, de Loreto. La misma cantidad de detenidos, no podemos bajar esa cantidad”, sentenció.

Ministro Morán dice que domingo nadie sale

El titular del Mininter se refirió a los días domingos, en los que tanto hombres como mujeres tienen prohibido circular en las calles.

“El domingo todos tienen que estar en sus casas. No funcionarán los bancos y los supermercados, mercados y comercios estarán cerrados. Tampoco habrá farmacias”, especificó Morán.

Agregó que esos días se reforzará drásticamente la vigilancia de la Policía y las Fuerzas Armadas. “Nadie tiene justificación para salir”, enfatizó.