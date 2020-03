Cadena de solidaridad: restaurante de sándwiches entrega víveres a trabajadores

El último domingo, el presidente Martín Vizcarra anunció la implementación del Estado de Emergencia Nacional por la propagación del coronavirus en nuestro país. Luego de conocerse esta información diversas empresas empezaron a tomar medidas con respecto a sus trabajadores. Por ejemplo, el restaurante de sándwiches La Lucha sanguncheria criolla tomó una excelente decisión que esperamos que más repitan.

Al informarse sobre la cuarentena obligatoria, la mencionada empresa de comida optó por convocar a sus empleados para entregarles 7 kilos de víveres para el consumo de su familia, ya que esos insumos se malograrían durante estas semanas de aislamiento social.

La imagen de las colas de los trabajadores se hizo viral en Facebook, un usuario captó el momento y acompañó las imágenes con el siguiente mensaje:

“Hoy 16 de marzo a las 13 horas del día, afueras de la planta de producción de la Empresa LA LUCHA SANGUCHERIA CRIOLLA se convocó a todos los colaboradores para entregarle víveres con más de 7kilos para su necesidad , ya que ellos no podrán usarlo en sus restaurantes por el tema del aislamiento social , cada uno de ellos se llevó entre productos , frutas, verduras y carnes y en particular estoy muy agradecido con la marca, ya que soy parte de ellos y veo la preocupación q se da hacia nosotros sus colaboradores, y me quito el sombrero puesto que a través de comunicados internos nos dan la tranquilidad de que ni bien se normalicen las actividades cotidianas continuaremos con nuestra labor. Un gran ejemplo para muchas marcas”.

Así como La Lucha, también se supo de la cafetería Panadería San Antonio regaló sus productos a sus trabajadores.

Esperamos que más empresas tengan más actitudes solidarias para con sus colaboradores, ya que en estamos en tiempos difíciles y debemos darnos la mano.

