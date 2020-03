Jessica Newton: “Estamos en una cultura que aplaude cuando un hombre abusa de una mujer”

A puertas de realizarse el certamen Miss Perú, Jessica Newton, en exclusiva para Wapa.pe, reveló que este año el concurso de belleza servirá como un arma para concientizar a la sociedad sobre la violencia callejera que sufren las mujeres.

La directora de la Organización Miss Perú, cansada de los constantes actos de acosos que atraviesan las féminas del país, impulsa la campaña #NoMeToques.

¿En qué consiste la campaña #NoMeToques, impulsada por Jessica Newton?

#NoMeToques tratará de hacer un gran eco entre las autoridades y el público en general para ponerle un fin a los constantes casos de acoso sexual en las calles. “Estamos todos horrorizados con los robos, pero nadie se pone a pensar en la cantidad de mujeres que son violentadas físicamente todos los días”, dijo la ex Reina de Belleza.

- ¿Qué busca la campaña #NoMeToques, impulsada por el certamen Miss Perú?

Empezamos a buscar que era lo que realmente incomodaba a las mujeres dentro del rango de edad de 13 a 19 años. Descubrimos que el bullying es algo generalizado. Que en el país hacemos bullying porque venimos de algún otro departamento, porque son blancas, porque son morochas, porque son asiáticas, porque tienen dinero, porque no lo tienen. Realmente el bullyng se ha convertido en una suerte de mal del que sufren todas.

Pero conversando con las chicas, nos dimos cuenta que aún peor que el bullyng, es el tema de inseguridad. Inseguridad para poder manejarse en las calles y en el transporte público, sobre todo. La gran mayoría de ellas tiene que ir a estudiar, debe tomar este transporte público, ya sea el metropolitano, los buses. Y cuando me han contado sus experiencias no lo podía creer.

-¿Cuáles eran estas experiencias?

Me parece casi denunciable que una chica no pueda subir a un bus sin que la estén manoseando. O que tengan que cambiarse el vestuario, ya no utilizan faldas, tratan de no vestirse con ropa pegada. Siempre están tratando de ponerse en contra de la pared del bus. Pero aun así existen estos mañosos que desde que las ven tratan de rozarlas, de tocarlas. Llegando incluso a masturbarse delante de ellas y bajo la vista de todo el mundo.

Pero lo que es aún peor es que nadie las defiende. Nadie es capaz de mirar mal, sino tratan de hacer como si no estuviese pasando.

-La sociedad peruana invisibiliza esta clase de abusos.

Claro que sí. Entonces, en la medida que nosotros dejemos que esto siga sucediendo, el nivel de estos actos va a ir empeorando. Había algunas chicas que me contaban que era incluso imposible de subirse al Metropolitano. Hay niñas que han optado por caminar, porque incluso los mismos choferes de las combis y buses que las transportan son los mismos que las están mirando o le están diciendo cosas.

-¿Qué medidas considera necesarias que deben tomar inmediatamente las autoridades?

Por eso notros, con #NoMeToques, queremos hacer un llamado a las autoridades porque debe haber un control dentro de lo que es el transporte público nacional. Si alguien se comporta así, debería tener una sanción, debería haber una cámara que por lo menos avise. Estamos todos horrorizados con los robos, pero nadie se pone a pensar en la cantidad de mujeres que son violentadas físicamente todos los días.

-Eso en cuanto a las autoridades, pero ¿Qué le tendría que decir a los ciudadanos en general?

Queremos llamar la atención de todo el público, porque sí todos reaccionasen y si de alguna manera, apoyase a las chicas que sufren de esta clase de acoso, te aseguro que estas situaciones no serían tan comunes.

Incluso hay chicas que portan alfileres. Para que no se les peguen tanto y puedan defenderse. Y eso me parece horrible. Como mamá me parece horrible todo lo que está sucediendo. Me da pánico que mis hijas caminen por la calle.

-Con los testimonios recogidos de las chicas que han sufrido acoso sexual en las calles ¿Se ha visto reflejada en alguno de los casos?

Yo tengo la personalidad y el carácter como para, cuando he sufrido algún tipo de acoso, levantar la voz o tomar una acción en el momento precio. Pero no todas las mujeres lo hacen. Desgraciadamente hay muchas mujeres que sienten vergüenza al ser acosadas. Ellas se sienten incomodas y tratan de hacer pasar como si no estuviesen sucediendo.

A mí, cuando me miran de más en la calle, yo sobre paro y les digo que no agradable cuando en la calle te andan silbando y diciendo cosas. Pero ya si pasan de eso al roce, al manoseo a la vulgaridad, solo quiere decir que estamos en una cultura que desgraciadamente aplaude cuando un hombre, de alguna manera, abusa de una mujer. Eso debemos cambiarlo desde la casa, no solo es responsabilidad del Estado.

-¿Qué decirles a las mujeres que silencian este tipo de abusos?

Qué levanten la voz. Tienen nuestro apoyo. Nosotros tenemos 105 candidatas. Con ellas saldremos a buscar personas influyentes que nos ayuden a compartir en sus redes mensajes hacia otras mujeres. Creo que el mundo está cambiando porque las mujeres tienen el valor de denunciar lo que han sufrido por décadas. El mundo está cambiando porque hoy en día las mujeres no tienen que tratar de ser igual a otro, sino están tratando de ser mejores ellas mismas. Pero el tema de la seguridad es algo que nos atañe a todos, hombres y mujeres.

-¿El certamen Miss Perú es un arma para concientizar al país?

Este lunes 2 de marzo se presentarán 105 candidatas para el Miss Perú. La primera versión será en Lima, pero ya estamos trabajando con Ica, Callao, Junín. Estamos viendo también en La Libertad. Y creo que es importante que esta plataforma de chicas se prepare y tome la responsabilidad de entender lo que es el certamen.

Necesitamos a mujeres que sepan que necesitamos de su trabajo y apoyo. La representación internacional es solo unas semanas en el año de reina. Por eso estamos buscando mujeres que quieran dedicarle un año de sus vidas a trabajar en hacer algún cambio en la sociedad. Cada vez más mujeres abren los ojos.