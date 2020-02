Actor de Hollywood recauda fondos para que el pequeño que sufrió bullying viaje a Disneyland

Hace unos días se viralizó en Redes Sociales un vídeo que ha sensibilizado a todo el mundo sobre el bullying. La madre de Quaden Bayles, publicó un video en el que se ve a su hijo de 9 años, quien sufre de acondroplasia (enanismo), romper en llanto tras anunciar su deseo de morir producto del terrible bullying escolar que sufre continuamente.

Esta situación ha sensibilizado a varias figuras de Hollywood; entre ellas el actor comediante Brad Williams, quien también tiene enanismo inició una iniciativa en GoFundMe para recaudar dinero y costear un viaje a Disneyland para Quaden.

“Estoy configurando este GoFundMe para que Quaden sepa que no se tolerará la intimidación y que es un ser humano maravilloso que merece alegría. Quiero llevar a Quaden y a su madre a Estados Unidos, conseguirles un buen hotel y traerlos. a Disneylandia“, escribió.

La publicación de colecta, en menos de 24 horas superó los 25 mil dólares, monto que cubrirá los gastos de Quaden y su madre, como el viaje, hotel, comida y boletos, entre otros. Agregó que los fondos excedentes se donarán a organizaciones benéficas anti-bullying / anti-abuso.

Además, Williams tuvo una conversación con Quaden a través de una videollamada, la cual compartió en redes sociales.

“Esto no es solo para Quaden, es para cualquiera que haya sido intimidado en sus vidas y les haya dicho que no fueron lo suficientemente buenos. Demostremos a Quaden y a otros que hay algo bueno en el mundo y que lo merecen”, mencionó el actor estadounidense.

Quaden - you’ve got a friend in me. #BeKind @LokelaniHiga https://t.co/8dr3j2z8Sy pic.twitter.com/jyqtZYC953